Bollettino covid: a Milano e in Lombardia in calo i positivi e i ricoverati negli ospedali

Sono 1.584 i nuovi casi positivi al covid riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti come di consueto nel pomeriggio di sabato 8 maggio. Sono stati 52.497 i tamponi, per un tasso di positività del 3,02%. I contagi sono dunque in calo rispetto al giorno precedente. Calano anche i ricoverati negli ospedali. Nei reparti non critici sono ora 2.850 i pazienti ricoverati, mentre venerdì erano 2.968. Il saldo è quindi di 118 pazienti in meno.

Nelle terapie intensive, invece, i degenti sono 490, uno in meno rispetto a venerdì. Nella Città metropolitana di Milano, i nuovi casi di positività al covid individuati sono 424. Infine, purtroppo, sono in aumento i morti nelle ultime 24 ore: in tutta la Lombardia sono stati 43.

Variante indiana per cinque su sei positivi del volo dall'India

Erano stati trovati sei passeggeri positivi al covid atterrati a Orio al Serio con l'ultimo volo dall'India, prima del blocco, lunedì scorso: dopo il sequenziamento, è stato stabilito che cinque di loro hanno la variante indiana, molto temuta in questo periodo. Tutti i sei positivi rimangono in quarantena, disposta per dieci giorni con ordinanza del Ministero della Salute, in due covid hotel della provincia di Bergamo. I passeggeri (compreso l'equipaggio) erano in tutto 146.

Lombardia ancora in zona gialla

La Lombardia resta in fascia gialla. L'ufficialità, rispetto alla previsione, è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì 7 maggio con un tweet di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. "I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se non al massimo delle nostre possibilità", ha scritto Fontana sul social network sottolineando che il ritmo delle vaccinazioni, negli ultimi giorni, è un po' calato e può essere migliorato, a patto che arrivino le dosi: "Servono più vaccini - ha scritto - nel frattempo continuiamo a comportarci responsabilmente e rispettiamo le regole".