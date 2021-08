Bollettino covid di mercoledì 4 agosto. Crescono i ricoverati e il tasso di positività

Sono 806 i nuovi positivi al covid in Regione Lombardia nelle ultime ventiquattr'ore. Lo rende noto il consueto bollettino diffuso dal Ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 39.232 e dunque il tasso di positività sale al due per cento. Nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono 219 di cui 95 a Milano città; nelle altre province si segnalano i 139 nuovi positivi a Varese, gli 89 a Monza-Brianza e i 75 a Brescia.

Resta invariato il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, 32 in tutta la Lombardia, mentre crescono i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali regionali: sono ora 247, dieci in più rispetto al dato di martedì 3 agosto. Infine, purtroppo, quattro persone sono decedute a causa del covid nelle ultime ventiquattr'ore, portando il totale a 33.834 dall'inizio della pandemia.