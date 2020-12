Bollettino coronavirus, i dati di martedì 8 dicembre a Milano e in Lombardia

Non si ferma la lotta al coronavirus in Lombardia. I dati di martedì 8 dicembre verranno resi noti nel tardo pomeriggio dalla protezione civile, come di consueto.

L'ultimo bollettino di lunedì 7 dicembre

Nella giornata di lunedì 7 dicembre erano stati accertati altri 1.562 casi in tutta la Lombardia (a fronte di 16.757 tamponi); il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi era del 9.32 %. Tra Milano e hinterland erano state trovate altre 441 persone positive al virus. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile attraverso il consueto bollettino.

Negli ospedali della Regione c'erano in tutto 7.143 persone affette da SarsCov2 (36 in meno rispetto a domenica): 781 nelle terapie intensive (-26 rispetto alle precedenti 24 ore); 6.362 con sintomi meno gravi (-10 rispetto a domenica).