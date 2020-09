Bollettino coronavirus Milano e Lombardia 3 settembre 2020

Un aumento dei contagi, con +237 positivi, altri due decessi, otto ricoveri in più e ancora un nuovo ingresso in terapia intensiva. Questa, mercoledì, la situazione sanitaria in Lombardia rispetto all'epidemia da covid 19.

In totale i tamponi effettuati a livello regionale sono 17mila. A Milano invece si contano +89 contagi, di cui +57 in città.

Riaprono gli asili: il primo giorno dei bimbi tra sorrisi e problemi (per i titolari)

Hanno riaperto gli asili in Lombardia dopo la serrata dovuta all'emergenza coronavirus. "Sono tornati tutti i bimbi, per loro è come se il tempo non fosse mai passato", racconta Cinzia D'Alessandro, titolare della "Locomotiva di Momo" di via Anfossi.

Ai sorrisi dei più piccoli, però, fanno da contraltare le preoccupazioni di chi quelle strutture è chiamato a gestirle, tra nuove norme da seguire, rigide procedure sanitarie e contagio da evitare a tutti i costi. "I timori non sono passati, le preoccupazioni ci sono e sono veramente importanti perché arriviamo da mesi di fatiche, principalmente economica - confessa la D'Alessandro -. Chi ha deciso di riaprire lo sta facendo con i debiti e i fondi stanziati sono stati stanziati sulla carta, ma di aggiornamenti ed erogazioni non c'è traccia".