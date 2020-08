Bollettino coronavirus: in Lombardia altre 97 persone infette, 30 sono a Milano

Continua la lotta al coronavirus in Lombardia e a Milano. In tutta la Regione, a fronte di 7.464 tamponi, sono state trovate 97 persone positive al virus arrivato dalla Cina, di queste 15 sono "debolmente positive" e due sono state trovate a seguito di test sierologico.

Tra Milano e i comuni della Città Metropolitana sono stati trovati 30 casi, 17 solo all'ombra della Madonnina. Dopo qualche giorno in cui i ricoveri erano aumentati è tornato a diminuire il numero delle persone ricoverate negli ospedali della Regione: complessivamente i pazienti covid nelle strutture sanitarie lombarde sono 169: 12 in terapia intensiva (il dato è cresciuto di una unità nelle ultime 24 ore) e 153 nei reparti (il dato è diminuito di 17 unità in una giornata). Non si è ancora fermato, invece, il contatore dei decessi: il virus ha ucciso un'altra persona, il totale (ufficiale) è arrivato a quota 16.836.

La provincia lombarda dove si sono registrati più casi di coronavirus è Milano (30), segue Brescia (12), Pavia e Lecco (8), Bergamo (7), Como e Varese (6), Mantova (4), Monza (3), Cremona, Sondrio e Lodi (1).