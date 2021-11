Bollettino covid mercoledì 3 novembre 2021: 236 casi nella zona di Milano

Un anno fa, il 3 novembre 2020, veniva scritto il Dpcm che decretava la divisione dell'Italia in zone colorate a partire dal 6 novembre, con la Lombardia posizionata in zona rossa. Un anno dopo, si discute dell'aumento di casi di covid nel nostro Paese; le zone colorate sono ancora in vigore, ma al momento tutto il Paese è in zona bianca. I parametri per entrare in zona gialla vogliono che, nella Regione, venga superata l'occupazione del 15% di posti letto nelle terapie non intensive e del 10% nelle terapie intensive.

I dati di mercoledì 3 novembre 2021

Nelle ultime ventiquattr'ore in Lombardia sono stati effettuati 143.223 tamponi. I positivi sono risultati 682, pari allo 0,4%. Nella città metropolitana di Milano i casi sono 236, di cui 88 a Milano città. Nelle altre province lombarde si segnalano 90 casi in provincia di Brescia e 81 in provincia di Monza-Brianza.

I ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sono 49 (uno in più), quelli in terapia non intensiva 317 (24 in più). Dieci, infine, i decessi.