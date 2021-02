Bollettino covid Milano e Lombardia oggi venerdì 5 febbraio 2021

Prosegue la lotta al virus in Lombardia. I numeri ufficiali, come sempre, nel tardo pomeriggio.

Drive-in per i vaccini

L'arrivo in auto, la somministrazione e via. Regione Lombardia sta pensando seriamente di rimodulare le strutture allestite per i tamponi "drive through" in dei veri e propri drive in per i vaccini anti covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso Pirellone giovedì sera in una nota. "La sanità militare - si legge - ha in corso uno studio per la trasformazione degli attuali 'drive in' utilizzati per effettuare i tamponi in punti per la somministrazione vaccinale anti Covid". "Lo studio dovrebbe essere completato e sottoposto alla vicepresidente e assessore al welfare della regione Lombardia, Letizia Moratti, presumibilmente entro la fine della prossima settimana", concludono dall'amministrazione.

Vanno chiaramente valutati tutti i potenziali rischi sanitari - e di igiene -, ma di drive trough in giro per la città e la provincia ce ne sono tanti e la novità potrebbe chiaramente accelerare la campagna vaccinale, sempre in base alla disponibilità delle dosi. Fare presto, è ormai evidente, è il mantra del neo commissario Guido Bertolaso, che ha deciso che nel weekend cronometrerà - letteralmente - il tempo necessario per iniettare una dose per poi calcolare quante ne possono essere inoculate il 24 ore.

L'appuntamento è in Fiera a Milano dove saranno vaccinati 2.500 volontari di Areu, l'agenzia regionale di emergenza urgenza. Il piano che sta mettendo a punto il coordinatore scelto dal presidente Attilio Fontana per la campagna massiva di vaccinazioni prevede infatti somministrazioni no stop, praticamente 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, per riuscire a centrare l'obiettivo, molto ambizioso, di immunizzare tutta la Lombardia entro giugno.