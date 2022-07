Bollettino Milano e Lombardia: +20mila positivi, +7 in terapia intensiva

Sono 20.201 i nuovi positivi al covid nella giornata di lunedì, secondo i dati diffusi martedì 12 luglio dalla Regione Lombardia, come di consueto. I tamponi effettuati sono stati 79.084, per un tasso di positività del 25,5 per cento. Crescono i ricoverati: sono 7 in più nelle terapie intensive, per un totale di 36, mentre sono 77 in più nei reparti ordinari, per un totale di 1.383. Sempre nelle ultime 24 ore si devono purtroppo segnalare anche 15 persone decedute per il covid. Il totale complessivo in Lombardia, dall'inizio della pandemia, ha superato le 41mila persone (41.003).

Per quanto riguarda i nuovi positivi per provincia, sono 6.594 quelli domiciliati nella città metropolitana di Milano, di cui 2.506 a Milano città. Nelle altre province la situazione è la seguente: 2.490 a Brescia, 1.819 a Bergamo, 1.693 a Monza-Brianza, 1.633 a Varese, 1.206 a Pavia, 1087 a Como, 1.027 a Mantova, 740 a Cremona, 610 a Lecco, 560 a Lodi e 270 a Sondrio.