Bollettino covid di lunedì 14 febbraio a Milano e in Lombardia

Lo sguardo dei cittadini è sempre più rivolto verso il futuro senza pandemia, per raggiungere tale traguardo è necessario che i dati continuino a migliorare. Ecco perché pubblicare le cifre quotidiane del bollettino ha ancora una certa importanza, ricordando però, che i positivi di oggi non sono mai da considerarsi gravi - le ospedalizzazioni lo dimostrano - come quelli delle prime fasi del covid 19, quando non c'erano i vaccini. I dati di lunedì 14 febbraio saranno resi noti nel pomeriggio dal ministero della Salute e da Regione Lombardia.

È notizia dei giorni scorsi la chiusura, a seguito della drastica riduzione della domanda di tamponi diagnostici per Sars-CoV2, di alcuni punti tampone delle aziende sanitarie, ora deputati principalmente alla risposta al bisogno di test dei casi sospetti e delle guarigioni. Sono stati chiusi gli hub tamponi di Rho Fiera e di Trenno (dove però prosegue l’attività vaccinale).

Nonostante tali chiusure i posti a disposizione della prenotazione dei medici di medicina generale per i propri pazienti sintomatici e a fine isolamento permettono comunque di trovare disponibilità entro 24 ore. Dato lo scarso numero di richieste, da lunedì 14/02 verranno anche rimodulati gli orari di accesso diretto agli altri punti tampone. Tutte le informazioni aggiornate riguardanti le regole di accesso, i punti tampone e gli orari sono reperibili sul sito web di ATS al seguente link.