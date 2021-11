Bollettino covid, i dati di martedì 16 novembre 2021 a Milano e in Lombardia

Come sempre i dati quotidiani sull'andamento della pandemia del coronavirus saranno pubblicati nel pomeriggio di martedì 12 novembre dalla Regione Lombardia. La curva, secondo gli ultimi bollettini, sta lentamente peggiorando con l'incremento di casi positivi.

L'idea di Pregliasco contro l'aumento dei contagi

"Serriamo i ranghi per poter governare al meglio quello che è un innalzamento fisiologico dei contagi. Usiamo il buonsenso e limitiamo da soli i contatti, evitando magari qualche cena al ristorante e occasioni di grande socialità. Usiamo le mascherine e non dimentichiamo il lavaggio delle mani. Ormai sappiamo come fare". È l'appello del virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, per abbassare la curva Covid.

"Le vaccinazioni stanno dando buoni risultati - ricorda l'esperto - ma dobbiamo stringere i denti ancora una volta. Purtroppo questo virus ci fa dire cose che non pensavamo perché - ammette - effettivamente si sperava di avere un risultato un po' più efficace, ma questo virus ci sfugge con le varianti, con una continua quota di presenza che in fondo è naturale".