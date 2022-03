Bollettino covid, i dati di sabato 19 marzo a Milano e in Lombardia

I dati del giorno sono diffusi come di consueto dalla regione Lombardia e dal ministero della salute.

Pregliasco: "Italia ha combattuto il covid nel modo giusto"

L'Italia ha complessivamente approcciato nel modo più giusto, ragionevole e prudente la pandemia. Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo della Statale di Milano e del Galeazzi, intervistato sabato dall'Adnkronos Salute. Secondo lo scienziato, il paese ha combattuto il covid "attraverso la modalità di mitigazione della diffusione del virus cercando di equilibrare, pur in mancanza di un manuale di gestione, le esigenze di libertà, psicologiche, economiche e di salute". Promosso, quindi, l'operato sia del governo Conte che quello Draghi, chiamati a gestire però fasi della pandemia diverse fra loro.

"I due governi - commenta il virologo - hanno gestito aspetti diversi della pandemia: il primo ha affrontato lo tsunami improvviso, quello che colpì soprattutto la Lombardia e in cui eravamo il secondo paese al mondo, cercando delle soluzioni. Ed è facile, come sempre, a posteriori dire che ci sono stati errori - osserva - ma sono state fatte delle scelte che in quel momento si potevano fare e si ritenne utile fare. Il governo Draghi si è trovato di fronte a una situazione incanalata, pur nelle nuove emergenze pandemiche, che ha saputo affrontare con una maggiore consapevolezza".