Bollettino covid 21 marzo: +2.544 contagi in Lombardia, +977 a Milano

+ 2.544 in Lombardia, di cui +977 tra Milano e hinterland e +556 in città. Questi i dati sui contagi in Regione, dal bollettino di lunedì 21 marzo 2022.

22.751 il totale dei tamponi effettuati, con un tasso di positività pari all'11,1%. Continuano a calare i ricoverati in terapia intensiva, cinque in meno in 24 ore, per un totale di 52; mentre sono + 30 i ricoveri nei reparti ordinari, che stanno curando complessivamente 904 pazienti positivi al covid. Altri 15 i decessi associati al virus.