Bollettino coronavirus a Milano e in Lombardia: 828 nuovi casi e 13 morti

Il bollettino quotidiano sull'andamento della pandemia del coronavirus a Milano e in Lombardia è stato pubblicato come sempre nel pomeriggio. Sabato 22 maggio, con 47.376 tamponi effettuati, sono 828 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività stabile all'1.7% (ieri 1.8%). Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (-10, 298) che negli altri reparti (-96, 1.566).

I decessi sono 13 per un totale complessivo di 33.462 morti in regione. Per quanto riguarda le province, sono 226 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 108 a Varese, 77 a Brescia e Bergamo, 68 a Monza e Brianza, 66 a Como, 43 a Cremona, 40 a Mantova, 38 a Pavia, 23 a Lecco, 18 a Sondrio e 7 a Lodi.

Il punto sui vaccini

Vaccini e ferie, problema risolto. La Lombardia, che ha iniettato oltre 5 milioni di sieri anti covid, ha trovato un modo per evitare che i lombardi in vacanza - soprattutto tra luglio e agosto - debbano tornare a casa per effettuare il richiamo del vaccino anti covid. Dopo il no alle somministrazioni nelle regioni dove si trascorrono le vacanze, il Pirellone sembra infatti aver "disegnato" un'alternativa. Ad annunciarlo, ai microfoni di "L'aria che tira" su La7, è stata l'assessore al welfare e vicepresidente, Letizia Moratti.

"Siamo l'unica regione ad aver creato un'applicazione su Poste per cui ognuno può andare a vedere la data della seconda somministrazione e quindi scegliere la data della prima somministrazione in funzione della seconda e quindi in qualche modo superare il problema delle vacanze", ha spiegato la numero due del Pirellone. In sostanza, al momento di prenotare l'appuntamento - sul portale di Poste - i lombardi sapranno già in che giorno dovranno fare il richiamo, così da poter scegliere la data senza problemi.