Bollettino covid Milano e Lombardia: 45 morti e quasi 13mila contagi

L'emergenza sanitaria dettata dalla pandemia tiene tutti sull'attenti in vista delle festività. Stando alle cifre del bollettino regionale, in Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 205.847 tamponi effettuati, sono 12.913 i nuovi positivi (6,2%). Complessivamente nelle ultime 24 ore ci sono stati 45 morti. I decessi sono arrivati a un totale complessivo di 34.859. In terapia intensiva ci sono 162 (-2 rispetto a mercoledì), i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.408 (ovvero +56 rispetto a 24 ore prima).

I nuovi casi per provincia sono così divisi, Milano: 5.587 di cui 2.518 a Milano città; Bergamo: 833; Brescia: 844; Como: 593; Cremona: 266; Lecco: 274; Lodi: 381; Mantova: 290; Monza e Brianza: 1.316; Pavia: 635; Sondrio: 145; e Varese: 998.

Il boom dei casi omicron

Il 40% dei nuovi casi di covid registrati in Lombardia sarebbero causati dalla variante omicron. La stima, elaborata dalla direzione Welfare della Regione, è stata resa nota nel pomeriggio di giovedì 23 dicembre. Secondo quanto anticipato nelle ultime 24 ore i nuovi contagi in Lombardia sono stati poco meno di 13mila; si tratta del numero più alto registrato da inizio della pandemia. I casi sono emersi analizzando 205.847 tamponi; il tasso di positività è pari al 5,7%.