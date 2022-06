Bollettino covid, i dati di giovedì in Lombardia: 8.500 positivi

Resta stabile poco sopra il 22 per cento il rapporto tra tamponi positivi al covid e totale dei tamponi effettuati in un giorno in Lombardia. I dati diffusi giovedì 23 giugno dalla regione, relativi come sempre al giorno precedente, parlano infatti di 8.507 nuovi positivi al covid, rispetto a 38.099 tamponi, per un tasso di positività del 22,3 per cento.

Stabili rispetto al giorno prima i ricoverati nelle terapie intensive lombarde (18), mentre sono 14 in più, e arrivano a 689, i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali regionali. 15 i morti per covid nelle ultime 24 ore in Lombardia.

Per quanto riguarda i numeri per province, nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono stati 2.995, di cui 1.225 a Milano città. Questi i dati nelle altre zone lombarde: Monza-Brianza 920, Brescia 903, Varese 726, Bergamo 583, Pavia 495, Como 474, Mantova 353, Lecco 280, Cremona 210, Sondrio 142 e Lodi 136.