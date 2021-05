Bollettino coronavirus a Milano e in Lombardia: 711 i nuovi casi e 9 morti

In Lombardia tra sabato 22 e domenica 23 maggio sono 32.977 i tamponi effettuati e sono 711 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 2.1% (ieri 1.7%). Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (-4, 294) che negli altri reparti (-86, 1.480). I decessi sono 9 per un totale complessivo di 33.471 morti in regione. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Per quanto riguarda le province, sono 242 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 103 a Brescia, 80 a Bergamo, 64 a Monza e Brianza, 39 a Como, 24 a Cremona, 45 a Mantova, 31 a Varese, 24 a Pavia, 19 a Lecco, 16 a Sondrio e 11 a Lodi.

Il punto sui vaccini in Lombardia

Nel frattempo la campagna vaccinale prosegue nel migliore dei modi. "La Lombardia è la prima regione italiana per utilizzo di vaccini, con il 95,4% delle dosi somministrate su quelle consegnate. A maggio somministrato 1,8 milioni di dosi su circa 1,6 milioni di consegnato, riducendo ulteriormente le scorte. Cresce l'adesione dei 40enni al 59%". Lo scrive la vice presidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter.