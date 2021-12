Bollettino covid Milano e Lombardia: i dati della vigilia di Natale

Più restrizioni, code nelle farmacie e ospedali sempre più sotto stress. Il coronavirus e la variante omicron stanno attirando tutta l'attenzione su di loro e c'è grande attesa per i dati che emergeranno dal bollettino della vigilia di Natale, 24 dicembre.

Il 23 dicembre a fronte di 205.847 tamponi effettuati, ci sono stati 12.913 i nuovi positivi (6,2%). Complessivamente ci sono stati 45 morti. I decessi sono arrivati a un totale complessivo di 34.859. In terapia intensiva ci sono 162 (-2 rispetto a mercoledì), i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.408 (ovvero +56 rispetto a 24 ore prima).

La pandemia in Lombardia

La Lombardia resta zona bianca, ma viene introdotto l'obbligo di mascherine all'aperto attraverso un'ordinanza del presidente Attilio Fontana. Giovedì 23 dicembre 2021 è la giornata record per numero assoluto di nuovi positivi riscontrati in ventiquattr'ore: quasi tredicimila secondo il bollettino quotidiano, ma i numeri assoluti non danno la misura della situazione, e allora è importante sottolineare il tasso di positività del 6,2%, non il più alto dall'inizio pandemia, a fronte di quasi 206 mila tamponi.

Il fronte dei tamponi è quello che in queste ore preoccupa maggiormente. Se le code in farmacia si sono iniziate a formare quando è stato introdotto l'obbligo di tampone per non vaccinati per andare al lavoro, sotto le feste natalizie la questione è esplosa perché in tanti, tantissimi, si stanno tamponando in vista di pranzi e cene in famiglia. Ma il vero cortocircuito appare qulelo dei tamponi molecolari per le persone in quarantena.