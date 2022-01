Bollettino covid a Milano e in Lombardia: i dati di lunedì 24 gennaio

Milano e la Lombardia ancora in zona gialla e il numero di contagi, ricoveri e decessi sotto stretto controllo, anche se il picco sembra essere superato. Questa la situazione nell'ultima settimana di gennaio. Come di conseuto, nel pomeriggio di oggi lunedì 24 gennaio verrà divulgato il bollettino quotidiano con i dati ufficiali sulla pandemia in Regione.

Domenica 23 gennaio si registravano un tasso di positività pari al 13.34%, una diminuzione di 65 pazienti meno gravi e di 7 in terapia intensiva negli ospedali. Mentre i decessi erano altri 67.