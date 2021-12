Bollettino covid in Lombardia e Milano, la percentuale dei tamponi positivi è altissima: 13,2%

Dopo i dati record di Natale, le cifre del bollettino quotidiano sull'andamento della pandemia del 26 dicembre restituiscono un quadro grave ma con numeri assoluti più bassi, visto che il 25 dicembre sono stati realizzati meno tamponi.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4.581 nuovi positivi (da test molecolare, 3.478; da test antigenico, 1.103) su appena 34.639 tamponi. La percentuale di tamponi positivi è quindi altissima: 13,2%. In Lombardia, i casi in isolamento domiciliare sono 118.368. I ricoverati in area medica sono 1.439 (+38 nelle ultime 24 ore), in terapia intensiva ci sono 178 pazienti (+2 tra sabato e domenica). Di questi 14 sono nuovi pazienti, 10 sono stati dimessi dalla terapia intensiva e 2 sono morti. Il numero complessivo dei deceduti delle ultime 24 ore è di 15 persone.

I nuovi casi sono così divisi per provincia: Milano 1.807, 1.018 dei quali a Milano città. A Varese 630 nuovi casi; Bergamo 441; Como 373; Brescia 297; Pavia 199; Sondrio 102; Cremona 85; Mantova 68; Lodi 60; Lecco 59; e il resto in fase di verifica.