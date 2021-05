Bollettino covid Milano e Lombardia: ancora 13 morti, +620 positivi

Prosegue la lotta al virus in Lombardia, mentre le vaccinazioni aumentano ogni giorno di più. Nelle ultime 24 ore sono 620 i nuovi pazienti positivi al covid-19 in Lombardia, l'1,38% dei 44.888 tamponi processati l'ultimo giorno.

I decessi sono 13, da inizio pandemia 33.593. I ricoverati con sintomi sono 1.131 persone, 243 i pazienti in terapia intensiva con tre persone che sono entrate in reparto nelle ultime 24 ore. I guariti dimessi sono oggi 752, 768.559 da febbraio 2020. Gli attualmente positivi risultano essere 33.593, 145 in meno da ieri.

Sul fronte delle province sempre Milano guida con 203 nuovi positivi in un giorno. Seguono Bergamo con 89 casi, Varese con 74 e Monza e Brianza con 67. Più indietro Brescia (54) e Como (38). A meno di 20 casi in un giorno ci sono tutte le altre province lombarde: Lecco 16, Pavia 14, Mantova 12, Cremona 10, Sondrio 9 e Lodi 3.