Bollettino covid, i dati di venerdì a Milano e in Lombardia: +510 contagi in un giorno

Aumentano di 510 i contagi da covid in Lombardia, dove la percentuale di positivi al virus sul totale dei testati è pari allo 0.5%. Questo il bollettino covid di venerdì 29 ottobre 2021.

Nei reparti degli ospedali lombardi si registrano tre pazienti in meno; mentre nelle terapie intensive rispetto a giovedì risulta una persona ricoverata in più. In totale nelle ultime 24 ore sono stati 97.538 i tamponi effettuati.

Purtroppo tra giovedì e venerdì sono altre 4 le persone morte e positive al covid. A Milano sono 159 i nuovi casi, di cui 76 in città.