Bollettino covid a Milano e in Lombardia

La speranza di tutti è che la pandemia sia agli sgoccioli, non perché il covid sparirà, ma perché la sua diffusione troverà la popolazione pronta ad affrontarlo: tra vaccinati e persone già contagiate. Con questa prospettiva si attendono come sempre i dati del bollettino quotidiano sull'andamento dei contagi e delle ospedalizzazioni in Lombardia, che saranno pubblicati nel pomeriggio.

Gli ultimi dati disponibili sono quelli di martedì 8 febbraio. I dati del bollettino hanno confermato il trend in discesa. Sono stati 12.194 i positivi a fronte di 159.799 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e contagi è stato quindi del 7,6%, un dato ancora in calo rispetto ai giorni scorsi. Nella città metropolitana di Milano sono 3.565 i nuovi casi, di cui 1.268 soltanto sotto la Madonnina.

Buoni i numeri che arrivano dagli ospedali. Le terapie intensive scendono sotto la soglia dei 200 ricoveri: ora sono 197, 10 in meno rispetto a lunedì, i pazienti in cura. I posti letti occupati nei reparti ordinari sono invece 2.519, con un calo di 39. Ancora pesante, purtroppo, il bilancio dei morti: 50 in un giorno. Dall'inizio dell'epidemia in Lombardia le vittime sono 37.763.