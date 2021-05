Bollettino Coronavirus Milano e Lombardia domenica 16 maggio 2021

Come di consueto, nel pomeriggio vengono diffusi i dati dei contagi da covid in Lombardia e a Milano.

La Lombardia ottiene più dosi di Astrazeneca

L'andamento della campagna di vaccinazione contro il covid in Lombardia, ormai, dipende essenzialmente dal numero di dosi di vaccino che vengono rese disponibili. Come ha detto il responsabile della campagna Guido Bertolaso, infatti, la Lombardia potrebbe inoculare anche 120 mila dosi al giorno e, se lo facesse, entro il 10 luglio potrebbe concludere la prima dose a tutti i cittadini che aderiscono, contando su un'adesione di circa il 70 per cento rispetto alla popolazione target. Per il momento, invece, non si superano le 85 mila somministrazioni quotidiane.

In Lombardia, Astrazeneca praticamente non viene rifiutato da nessuno. La percentuale di rifiuto è dello 0,5% circa: questo particolare ha convinto Figliuolo ad aumentare la distribuzione del vaccino anglo-svedese in Lombardia, con il 34% delle fiale disponibili invece del 16% previsto precedentemente. Ciò significa che sono in consegna quasi 120 mila dosi di Astrazeneca (e non 66 mila), a cui si aggiungono 369 mila dosi di Pfizer e 26.800 di Jonhson&Johnson. Dal 20 maggio sono previsti nuovi arrivi e, per giugno, altri ancora.

Il calendario delle vaccinazioni

Il 20 maggio, intanto, partono le prenotazioni per i 40-49enni, dunque tutti quelli nati tra il 1972 e il 1981 compresi. Gli appuntamenti per loro saranno fissati dopo la prima settimana di giugno perché, prima, le agende risultano piene, a meno che i nuovi arrivi di dosi non consentano di partire prima. Il 27 maggio è la volta per i nati tra il 1982 e il 1991 compresi; il 2 giugno è il turno dei 16-29enni, quindi i nati tra il 1992 e il 2005 compresi. Gli under 16, come è noto, non possono vaccinarsi contro il covid.