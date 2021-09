Covid, i dati di venerdì 10 settembre. Quasi 600 positivi in Lombardia

Sono 594 nelle ultime ventiquattr'ore i nuovi positivi al covid in Regione Lombardia. Lo rendono noto le autorità istituzionali e sanitarie nel consueto bollettino quotidiano. I tamponi effettuati sono stati 49.658, pertanto il tasso di positività è dell'1,1 per cento.

A Milano i nuovi positivi sono 64, mentre sono 179 nella Città metropolitana milanese. Tra le altre province della Lombardia si segnalano 88 positivi a Varese, 74 a Brescia e 68 a Monza-Brianza.

Nei reparti non intensivi degli ospedali lombardi sono ricoverate 391 persone, quattro in meno nelle ultime ventiquattr'ore. Una in più (per un totale di 59 persone) invece nelle terapie intensive. Infine, purtroppo, sempre nell'ultima giornata sono morte due persone in Lombardia per covid.

Terza dose di vaccino

L'Aifa (agenzia italiana del farmaco) ha dato il via libera alla terza dose di vaccino anti covid per specifiche categorie di persone. E la Lombardia sta pianificando la vaccinazione. Si inizierà a fine settembre con i pazienti trapiantati e gli immunodepressi, che in Lombardia sono quasi 500 mila. Si tratta di persone che hanno già ricevuto entrambe le dosi di vaccino.