Bollettino Milano e Lombardia: ancora +15mila casi

Sono 15.185 i nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore secondo il bollettino fornito da Regione Lombardia nel pomeriggio di mercoledì 13 luglio, a fronte di 59.061 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 25,7%.

Secondo i dati diffusi, le persone ricoverate in terapia intensiva sono ora 40, cioè quattro in più, mentre i ricoverati in terapie ordinarie sono 23 in più, portando il totale a 1.406. Infine purtroppo occorre registrare 14 nuovi decessi per il covid in Lombardia. Il totale è di 41.017 dall'inizio della pandemia covid.

Passando ai dati provinciali, nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono 4.780, di cui 1.884 a Milano città. La situazione nelle altre province lombarde vede 1.901 nuovi positivi a Brescia, 1.496 a Varese, 1.334 a Bergamo, 1.289 a Monza-Brianza, 873 a Pavia, 839 a Como, 658 a Mantova, 531 a Cremona, 410 a Lecco, 370 a Lodi e 213 a Sondrio.