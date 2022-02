Bollettino covid Milano e Lombardia, 7.099 positivi: i dati dell'11 febbraio

Sono 7.099 i positivi al covid in Lombardia nelle precedenti ventiquattr'ore, secondo i dati forniti da regione Lombardia nel pomeriggio di venerdì 11 febbraio. I tamponi effettuati sono stati 88.923. Il tasso di positività è del 7,9 per cento. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive: sono otto in meno, per un totale di 174. I ricoverati nei reparti non intensivi sono 111 in meno, per un totale di 2.161. Infine, purtroppo, sessanta persone sono decedute per covid giovedì 10 febbraio.

Nella città metropolitana di Milano, i nuovi positivi sono 2.196, di cui 849 a Milano città. 992 i positivi nella provincia di Brescia, 620 a Bergamo, 575 a Varese, 551 a Monza-Brianza, 472 a Como, 410 a Pavia, 374 a Mantova, 238 a Cremona, 181 a Lecco, 118 a Lodi e 117 a Sondrio.

Governo, via libera a riforma sanità lombarda

Il consiglio dei ministri ha approvato la nuova legge sanitaria della Lombardia. Lo comunica, venerdì pomeriggio, la vice presidente e assessora al welfare della regione Letizia Moratti su Twitter. "Con questa legge la Lombardia è la prima regione italiana che dà piena attuazione al Pnrr", scrive Moratti.

La vice presidente sottolinea anche che, nonostante l'esecutivo abbia dato formalmente l'ok alla nuova normativa, "ha consentito alla regione di fare propri alcuni suggerimenti che apporteranno un ulteriore miglioramento del testo escludendo qualsiasi ipotesi di impugnativa".

Chiudono due centri tampone

Diminuisce la pressione sugli ospedali, cala il numero dei positivi e chiudono anche i punti tampone. Oggi, venerdì 11 febbraio, sarà l’ultimo giorno di attività per gli hub di Rho Fiera e di Trenno (dove però prosegue l’attività vaccinale). Lo ha comunicato Ats Milano. "Dato lo scarso numero di richieste, da lunedì 14 febbraio verranno anche rimodulati gli orari di accesso diretto agli altri punti tampone", ha aggiunto Ats. Nel frattempo la Lombardia, arrivata un paio di settimane fa a un soffio dalla zona arancione, sembra essere a un passo dalla zona bianca.

I parametri per i cambi di fascia di rischio per l'emergenza covid sono stati ridisegnati dal governo Draghi, che ha stabilito che per il bianco sono necessari un'incidenza settimanale non superiore ai 50 casi per 100mila abitanti - prima unica condizione prevista - oltre che un tasso di occupazione sotto il 10% per le terapie intensive covid e sotto il 15% per i reparti ordinari.

I dati dei bollettini quotidiani fotografano un'epidemia in fase di recessione e per questo è lecito sognare. A giovedì 10 febbraio il tasso di positività dei tamponi era inferiore al 9% - l'incidenza al momento resta comunque troppo alta -, i ricoveri in terapia intensiva erano 181 e nei reparti ordinari 2.272, con un calo di 121 in 24 ore. Stando ai limiti previsti dal decreto nelle terapie intensive lombarde non devono esserci più di 181 persone - e quindi il primo parametro ormai è centrato - e i reparti devono curare non più di 1.568 pazienti, una soglia che se il calo di ricoveri proseguisse a questo ritmo non sarebbe così lontana.