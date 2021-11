Bollettino covid domenica 28 novembre: in Lombardia quasi 2.500 positivi

Sono 2.493 i nuovi casi di covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute, a fronte di 113.407 tamponi. Il tasso di positività sale al 2,2%. Ancora in crescita i ricoverati: quelli in terapia intensiva sono ora 91, uno in più (sei gli ingressi del giorno, con cinque dimessi), mentre quelli nei reparti ordinari sono 789, quindici in più. E in Lombardia sono morte cinque persone a causa del covid nelle ultime 24 ore.

Assessore Caparini positivo al covid

L'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini, è positivo al Covid. La notizia è emersa nel pomeriggio durante il dibattito sulla nuova legge sanitaria in consiglio regionale in corso dal 10 novembre. L'assessore sta bene e non risulta sia stato in contatto stretto con il presidente della Regione Attilio Fontana. Il governatore non dovrà dunque mettersi in quarantena. Martedì si svolgeranno i test molecolari al Pirellone su consiglieri e personale. "In accordo con la cabina di regia, abbiamo organizzato per martedì dalle ore 9 la possibilità per ogni consigliere regionale e per chi ha lavorato in quest'aula di effettuare un test molecolare su base volontaria, qui in consiglio regionale", ha comunicato il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi.

Paziente con variante Omicron transitato a Milano

E' transitato per Milano il casertano risultato positivo al covid con la variante Omicron, scoperta recentemente dai medici in Sudafrica. Secondo quanto si apprende, ha 55 anni si trova in casa insieme ai familiari (tutti a loro volta positivi); avrebbe lievi sintomi. Non appena l'Ats di Milano ha verificato la positività alla nuova variante, è partito l'isolamento dei contatti stretti dell'uomo, un dipendente di Eni rientrato da un viaggio di lavoro in Mozambico l'11 novembre. Contatti stretti che però non sarebbero milanesi.

Secondo la ricostruzione dei suoi spostamenti, l'uomo è stato qualche giorno a Caserta insieme alla sua famiglia, poi, il 15, ha viaggiato per Milano dove era in programma una visita medica aziendale di routine. In questa occasione ha pernottato in albergo per una notte, senza 'incrociare' il personale dell'hotel e cenando da solo, e il mattino seguente si è sottoposto al tampone del covid, il cui risultato gli è pervenuto mentre si trovava nuovamente in viaggio in auto verso l'aeroporto di Fiumicino, da dove sarebbe dovuto partire ancora per il Mozambico. Ma, data la positività al covid, ha rinunciato al viaggio di lavoro ed è rientrato a Caserta.

Successivamente il sequenziamento della variante Omicron da parte dei laboratori del Sacco di Milano. E' la prima volta in Italia. La direzione welfare di Regione Lombardia ha fatto sapere che, per sicurezza, il personale sanitario delle strutture in cui è stato visitato (sempre indossando la mascherina) sarà sottoposto a controllo, ma non vi sono persone considerate 'contatti stretti' in Lombardia.