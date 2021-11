Bollettino covid a Milano e in Lombardia: 5 morti e oltre mille nuovi positivi

Come la situazione pandemica in Lombardia? Mercoledì 10 novembre, secondo i dati pubblicati dal ministero della Salute e dalla Regione Lombardia, c'è da sottolineare un aspetto non da poco: diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-5).

Complessivamente a fronte di 97.961 tamponi effettuati, sono 1.073 i nuovi positivi (1%). In terapia intensiva ci sono 42 pazienti, (-5, rispetto al martedì). I ricoverati non in terapia intensiva sono 402 (23 i più nelle ultime 24 ore). I decessi sono stati 5, per un totale complessivo dall'inizio della pandemia da coronavirus di 34.210.

I nuovi casi per provincia: A Milano ci sono stati 342 di cui 150 a Milano città; Bergamo: 70; Brescia: 122; Como: 72; Cremona: 52; Lecco: 22; Lodi: 35; Mantova: 46; Monza e Brianza: 107; Pavia: 43; Sondrio: 23; e Varese: 91.