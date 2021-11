Bollettino covid a Milano e in Lombardia, 6 morti e oltre mille positivi

Il bollettino sull'andamento della pandemia da covid 19 di giovedì 11 novembre riporta una situazione pressoché stabile in Lombardia: a fronte di 130.809 tamponi effettuati, sono 1.066 i nuovi positivi (0,8%). Di questi in terapia intensiva sono finite tre persone, per un totale di 45 pazienti. Quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 409 (+7 rispetto a mercoledì). I morti aumentano a 34.216, sei nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi per provincia sono così divisi. A Milano: 294 di cui 133 a Milano città; Bergamo: 66; Brescia: 134; Como: 79; Cremona: 40; Lecco: 24; Lodi: 20; Mantova: 47; Monza e Brianza: 106; Pavia: 41; Sondrio: 30; e Varese: 129.