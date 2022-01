Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi martedì 25 gennaio

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. La variante Omicron, che in alcune aree ha ormai sostituito la Delta, ha portato a un nuovo, importante, aumento dei positivi, spingendo la regione a un passo dalla zona arancione prima di una parziale "marcia indietro".

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi, martedì 25 gennaio, arriverà nel tardo pomeriggio - confermano la tendenza. Il rapporto tra casi testati e positivi è infatti ormai stabilmente attorno al 15% - in calo rispetto alle settimane scorse - e di pari passo i ricoveri sembrano sì crescere ancora, ma più lentamente.

Superato il picco?

Dopo la nuova ondata covid, la svolta per la Lombardia potrebbe essere arrivata a inizio gennaio, quando la regione potrebbe aver raggiunto il picco "lanciadosi" verso la discesa dei casi.

Quella che sembra una fase calante dell'ondata pandemica si evince da vari indicatori. ALe chiamate per eventi infettivi ad Areu, la centrale operativa del 118 in Lombardia, sono in costante diminuzione dal 3 gennaio, giornata nella quale le richieste d'intervento sono state 1.612, mentre sono scese sotto le mille chiamate a partire dal 18 gennaio e, il 23 gennaio, sono state 886. Questo è l'indicatore più precoce, che 'registra' le prime fasi della malattia.

Un altro dato, che coglie un momento successivo, è l'incidenza per centomila abitanti. Il picco si è verificato il 10 gennaio - 2.755 casi ogni centomila abitanti -, mentre il 23 gennaio la situazione sembra essere tornata quella del 3 gennaio.

In diminuzione anche i ricoverati nei reparti ordinari, che di solito si manifestano dopo l'indicatore dell'incidenza. Il 23 gennaio erano 3.396, nettamente meno rispetto al picco raggiunto tra il 18 e il 20 gennaio con oltre 3.700 ricoverati. Stabile il quarto indicatore, i ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati erano oltre 270 nei giorni dal 20 al 22 gennaio mentre il 23 sono tornati a 267, in lievissimo calo.