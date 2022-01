Un tasso di positività dell'11.2%, un posto in meno occupato in terapia intensiva e sei in meno nei reparti ordinari. Questi i numeri della pandemia al 25 gennaio. Come d'abitudine, l'aggiornamento odierno su contagi, ricoveri e decessi avverrà nel pomeriggio con la diffusione del bollettino covid di mercoledì 26 gennaio, sulla base dei dati ministeriali.