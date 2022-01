Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi giovedì 27 gennaio

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. La variante Omicron, che ha sostituito la Delta, ha portato a un nuovo, importante, aumento dei positivi, spingendo la regione a un passo dalla zona arancione anche se il picco dovrebbe essere stato raggiunto a inizio anno.



I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi, giovedì 27 gennaio, arriverà nel tardo pomeriggio - sembrano confermare la tendenza. Il rapporto tra casi testati e positivi è infatti ormai stabilmente attorno al 15% - in calo rispetto ai giorni più "caldi" della quarta ondata - e i ricoveri sembra si stiano stabilizzando tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive.

Covid e scuole

Anche in questa nuova ondata l'attenzione resta altissima per le scuole. A Milano e in Lombardia, stando ai dati forniti mercoledì dal Pirellone, c'è stato un discreto balzo nel numero delle classi e degli studenti in quarantena. In tutta la regione sono 115.262 gli studenti in isolamento nella settimana fra il 17 e il 23 gennaio. In totale le classi bloccate sono 9.441, 6.225 il numero degli operatori scolastici lontano dal lavoro.

Stringendo più il focus su Milano, invece, le classi in didattica a distanza sono 1.736 per un totale di 18.414 studenti e 1.484 operatori scolastici. Dalla direzione Welfare hanno puntualizzato che "il decremento delle scorse settimane" era connesso al periodo di chiusura degli istituti per le vacanze natalizie; l'aumento di questi giorni, invece, è frutto "della riapertura delle strutture".

La fascia più colpita dai contagi è quella 0-10 anni e più precisamente i bimbi tra i 3 e i 5 anni, quelli che attualmente non possono essere vaccinati. L'incremento per questa fascia è stato del 74,39% in una settimana. Si fa meno grave, invece, la situazione nelle scuole medie e superiori: nella scorsa settimana il numero dei contagi è quasi calato di un quarto (-23,2%). Non solo, lievemente in calo (-2,1%) i contagi per i ragazzini tra gli 11 e i 13 anni.