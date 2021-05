Bollettino covid oggi: 1.154 positivi in Lombardia, terapie intensive sotto 400

La Lombardia continua a fare i conti con il coronavirus. E continua, per fortuna, a guardare al futuro con ottimismo. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 1.154 su 48.952 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e positività è quindi del 2,3%. Nella città metropolitana di Milano i test risultati positivi sono stati 313.

Calano ancora i ricoveri. Nell'ultima giornata dai reparti ordinari, che adesso ospitano 2.159 pazienti, sono uscite 92 persone. Terapie intensive a quota 390, con 21 persone in meno rispetto a ieri. In totale la pressione sugli ospedali è calata di 113 unità.

I guariti e i dimessi delle ultime 24 ore sono 1.095. I morti sono invece 22, con il bilancio totale delle vittime da inizio epidemia che è arrivato a quota 33.329.

Le date per i vaccini

Di pari passo al controllo dell'epidemia, va avanti il grande sforzo per i vaccini anti covid. Venerdì, nel corso di una conferenza stampa, i verici del Pirellone hanno presentato il calendario definitivo per la campagna vaccinale per le fasce di popolazione che ancora non sono state coinvolte.

Si parte dal 20 maggio con i lombardi tra i 40 e i 49 anni, con una popolazione target stimata in circa 850mila persone. La settimana successiva, il 27 maggio, toccherà agli over 30 prenotare la propria dose - circa 660mila donne e uomini -, quindi dal 2 giugno via libera anche ai ragazzi tra i 16 e i 29 anni, per una platea di 845mila giovani.

Al momento, su indicazione del coordinatore nazionale per i vaccini, il generale Francesco Paolo Figliuolo, la Lombardia viaggia su una media di 85mila iniezioni al giorno - anche se la macchina lombarda è in grado di somministrarne più di 100mila - e con questo ritmo, ha assicurato il consulente lombardo, Guido Bertolaso, "tutti i lombardi potranno ricevere la prima dose entro il 30 di giugno". Anche se - ha rimarcato lui stesso - si tratta di un "termine che evidentemente sarebbe anticipato nel caso dovessero arrivare più dosi".