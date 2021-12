Bollettino covid, i dati del 2 dicembre: 2.620 casi in Lombardia, superata quota mille ricoveri

Sono state trovate altre 2.620 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di giovedì 2 dicembre, i casi ( 117 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 147.234 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 1.78%. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 896 persone che hanno contratto il coronavirus. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino pomeridiano.

Adesso sono 111 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali regionali (3 in più rispetto a ieri). I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 6 unità per un totale di 893. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 1.004 persone affette da SarsCov2 (9 in più rispetto a mercoledì).

Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 147; in totale i lombardi che sono guariti dal covid sono 868.430. Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus che in una sola giornata ha ucciso altre 17 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 34.413.

Vaccini oltre il 90%

Fortunatamente, dal fronte vaccini arrivano buone notizie. Stando a quanto comunicato dal governatore Attilio Fontana, infatti, in regione il 90,9% della popolazione 'target' ha ricevuto la seconda dose di vaccino contro il covid.

"La Lombardia - ha sottolineato - continua spedita nella campagna vaccinale, unica strada davvero efficace per continuare a evitare le restrizioni". La soglia del 90% era stata raggiunta il 24 novembre. L'altra notizia è che, al 2 dicembre, un milione e 210 mila lombardi, ovvero il 13,3%, hanno ricevuto anche la terza dose. Un altro risultato ritento importante e positivo dal governatore.

Mercoledì 1 dicembre sono state effettuate oltre 144 mila prenotazioni per la terza dose in Lombardia e quasi 4.500 per la prima dose di vaccino. Nel periodo dal 24 novembre al primo dicembre, le prime dosi prenotate sono state quasi 36 mila: il 21% dai 12-15enni, oltre il 16% dai 30-39enni e altrettanti dai 40-49enni. Per le terze dosi, viaggiano spediti i 30-39enni: dal 30 novembre al primo dicembre, sono stati quasi 125 mila a prenotare, pari ad oltre il 27% di tutte le prenotazioni per terze dosi. Seguono i 20-29enni con oltre 92 mila prenotazioni e i 50-59enni con quasi 62 mila.