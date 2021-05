Bollettino coronavirus Milano e Lombardia oggi, lunedì 31 maggio

Prosegue la lotta al coronavirus in Lombardia, che continua a guardare al futuro con ottimismo. I dati dei bollettini quotidiani che arrivano dalla regione e dal ministero della salute confermano infatti come l'epidemia di covid sia finalmente sotto controllo.

Il rapporto tra tamponi e nuovi casi positivi è ormai costantemente sotto il 2% e i posti letto occupati continuano a calare, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive.

Zona bianca e vaccini

Le riaperture arrivate lo scorso 26 aprile, primo giorno di zona gialla per la Lombardia, sembrano quindi non aver portato nessun innalzamento dei contagi, tanto che adesso la Lombardia punta addirittura alla zona bianca, che farebbe cadere praticamente ogni restrizione tranne che gli obblighi sul distanziamento sociale e sulle mascherine.

La data segnata sul calendario è quella del 14 giugno, giorno in cui Milano e le altre città potrebbero festeggiare il bianco. Per far sì che accada servirà che in regione ci siano non più di 50 nuovi casi per ogni 100mila abitanti e che i ricoveri non superino le soglie d'allarme stabilite dal ministero della salute.

Di pari passo va avanti la campagna vaccinale, con la Lombardia che ha ormai somministrato oltre cinque milioni di dosi. Dal 2 giugno verranno aperte anche le prenotazione per l'ultima fascia d'età ancora scoperta e potranno prendere appuntamento per l'iniezione le ragazze e i ragazzi tra i 16 e 29 anni. L'obiettivo del Pirellone resta sempre garantire a tutti la prima dose entro luglio.