Bollettino covid oggi, 374 nuovi positivi in Lombardia. Ricoveri +9

I dati ufficiali sull'andamento dell'epidemia di covid in Lombardia

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Stando al bollettino di oggi, martedì 17 agosto, diffuso dal Pirellone, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi scoperti sono stati 374 a fronte 32.997 tamponi effettuati in tutta la regione. Il rapporto tra casi testati e nuovi contagiati è quindi del 1,1%, un dato in netto calo rispetto agli ultimi giorni. Nella città metropolitana di Milano sono 105 i positivi, 34 soltanto sotto la Madonnina.

Numeri in chiaroscuro dagli ospedali. Nell'ultima giornata c'è un paziente in meno in terapia intensiva - sono 39 adesso i letti occupati -, mentre salgono di nove i ricoveri nei reparti ordinari, che adesso curano 320 persone.

Due le vittime delle ultime 24 ore: il tragico bilancio complessivo di morti per covid da inizio epidemia in Lombardia arriva così a 33.862.