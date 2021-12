Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi martedì 21 dicembre

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. L'epidemia di coronavirus ha infatti ormai ricominciato a correre e la zona bianca non sembra più una certezza assoluta.

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi, martedì 21 dicembre, arriverà nel tardo pomeriggio - invitano tutti a tenere alta la guardia. Il rapporto tra casi testati e positivi è infatti ormai stabilimente attorno al 4% e, di pari passo, i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive.

Un capodanno in zona gialla?

La Lombardia, ora più che mai, rischia di passare un capodanno in zona gialla dopo tanti mesi di zona bianca. Per il declassamento, come stabilito dal decreto del governo Draghi, "servono" un'incidenza superiore ai 150 casi di coronavirus per 100mila abitanti e un'occupazione superiore al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti ordinari.

L'incidenza, in Lombardia e nel resto d'Italia, da tempo è ormai superiore al limite massimo, ma la novità delle ultime ore è che anche le terapie intensive sono nuovamente in sofferenza dopo l'aumento dei contagi. Ad annunciarlo, martedì mattina, in collegamento con "Buongiorno" su SkyTg24, è stato il governatore Attilio Fontana: "Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva abbiamo da poco superato la misura fatidica del 10% - ha spiegato -, mentre per quanto riguarda le terapie ordinarie siamo al 12,3%".

Nei giorni scorsi, proprio per allontanare lo spauracchio zona gialla, dal Pirellone avevano deciso di aumentare i posti negli ospedali, aggiungendo altri 1.752 letti. Però, potrebbe comunque non bastare. "Dovremo aspettare i dati di giovedì per capire se passeremo in zona gialla o resteremo in zona bianca", ha chiarito Fontana.

Per la settimana di Natale, in ogni caso, la Lombardia sarà bianca, ma il rischio grande è che da lunedì 27 il colore possa essere diverso. Il monitoraggio decisivo sarà quello di venerdì 24 dicembre, quando l'istituto superiore di sanità fornirà i dati al ministero della salute, che deciderà poi le fasce di rischio delle regioni.