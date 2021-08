Bollettino covid Lombardia: meno pazienti in intensiva ma + 11 ricoveri meno gravi

Meno pazienti in terapia intensiva ma più ricoveri meno gravi, 605 nuovi positivi e un tasso di positività all'1.5% (in leggero aumento rispetto all'1,24% del giorno prima). Questo il bollettino covid di mercoledì 25 agosto, quando in Lombardia sono stati effettuati 39.028 tamponi, per un totale di 13.334.324 test somministrati dall'inizio della pandemia.

In intensiva, a livello regionale, si registrano due pazienti in meno rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 43 lombardi in rianimazione. Aumentano invece di 11 i letti occupati negli altri reparti, che complessivamente, per colpa del virus, curano 340 ricoverati.

Ancora cinque i decessi associati al covid, che da febbraio 2020 ha provocato 33.892 morti in Regione. A Milano mercoledì si registrano +173 casi, di cui 63 in città.