Bollettino covid Lombardia, + 2 pazienti in intensiva ma - 6 negli altri reparti

601 nuovi positivi, più due pazienti in intensiva e meno sei negli altri reparti. Questi i numeri del bollettino covid di venerdì 27 agosto, quando i contagiati in Lombardia sono pari all'1.6% delle persone testate nelle ultime 24 ore, ovvero 35.889, un dato in linea con quello del giorno precedente (quando era l'1.5%).

Negli ospedali lombardi continuano a diminutire i ricoverati nei reparti, che in totale stanno curando 333 pazienti covid. Mentre in rianimazione si registrano due persone in più, per un numero complessivo di ricoverati gravi pari a 44.

Aumentano ancora di tre i decessi, che sono stati 33.901 dall'inizio della pandemia. A Milano venerdì risultano +172 i positivi al virus, di cui 73 in città.