Bollettino covid 28 agosto, 540 nuovi positivi e altri 8 decessi in Lombardia

540 nuovi contagi su 43.598 tamponi, con un tasso di positività all'1,2% (in calo rispetto all'1.6% di venerdì). Questi i numeri del bollettino covid in Lombardia di sabato 28 agosto. A comunicare l'aggiornamento con i dati su positivi, ricoveri e test, come di consueto, il ministero della Salute.

Gli ospedali lombardi contano complessivamente 331 pazienti covid, due in meno rispetto a venerdì; mentre nelle rianimazioni sono ricoverati un totale di 42 malati, due in meno rispetto al giorno precedente.

Ancora 8, purtroppo, i decessi associati al virus registrati nelle ultime 24 ore. In totale le morti dall'inizio della pandemia ammontano alla spaventosa cifra di 33.909. Dei 540 nuovi positivi, 163 sono stati individuati nell'area metropolitana di Milano.