Bollettino covid, 11.340 positivi in Lombardia. In 24 ore altri 77 morti

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Stando al bollettino di oggi, venerdì 4 febbraio, nelle ultime 24 ore sono 11.340 i nuovi positivi trovati in regione a fronte di 133.783 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e contagiati è dell'8,4%, un dato in linea con i numeri, in calo, degli ultimi giorni. Nella città metropolitana di Milano sono 3.457 i nuovi positivi, di cui 1.362 soltanto sotto la Madonnina.

Positivi i dati che arrivano dagli ospedali: nelle terapie intensive ci sono due pazienti in meno - al momento sono 216 -, mentre i reparti ordinari stanno curando 2.814 pazienti, 85 in meno rispetto alla giornata di giovedì.

Ancora pesantissimo, invece, il bilancio dei morti: 77 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia nella sola Lombardia le vittime sono 37.493.

La Lombardia e il record di vaccini

Una grossa mano al contenimento dell'epidemia sta arrivando, senza dubbio, dai vaccini. E la Lombardia può vantare numeri da record: "Con 23 milioni di vaccini anti covid somministrati, e con una media di 225 dosi ogni 100 abitanti, la Lombardia è prima in Europa. Dati certificati da enti terzi e internazionali indicano come la Lombardia abbia superato il Regno Unito, Israele, Danimarca, Portogallo e tutti i paesi indicati come i più virtuosi. Dunque, non solo siamo la locomotiva d'Italia nella campagna vaccinale, ma abbiamo dato prova a livello europeo di grande organizzazione, capacità ed efficienza", ha esultato giovedì Guido Bertolaso che, proprio un anno fa, assumeva l'incarico di coordinatore della campagna vaccinale lombarda.

"Nel mese di gennaio, che si è appena chiuso - ha spiegato - in Lombardia si sono vaccinate circa 3 milioni di persone. Questo è stato possibile grazie alla grande disponibilità del personale medico e infermieristico, degli amministrativi, di Ats e Asst, della Direzione Generale Welfare, della Protezione Civile regionale, dei volontari, dei sindaci che hanno saputo fare squadra e di Poste Italiane. Si parla tanto in questi giorni di orchestra, ma l'orchestra lombarda nell'ultimo anno ha suonato una sinfonia meravigliosa".

"Per quello che mi riguarda - ha concluso Bertolaso - sono grato ad Attilio Fontana e Letizia Moratti per avermi dato il privilegio di lavorare, perché di privilegio si tratta. Io sono a disposizione di Regione Lombardia e del nostro Paese. Ora, stiamo vaccinando anche in Africa, sarà una lotta dura e lunga".