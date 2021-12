Bollettino covid di Natale: record di positivi in Lombardia, +10 ricoveri in terapia intensiva

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Stando al bollettino di oggi, sabato 25 dicembre, i nuovi positivi sono 17.332 - nuovo record - a fronte di 220.284 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e contagiati è quindi del 7,8%, in lievissimo aumento rispetto al dato di ieri. Nella città metropolitana di Milano sono 7.340 i nuovi positivi.

Ancora negativi i numeri dagli ospedali: nei reparti ordinari ci sono 1.401 ricoverati - in aumento di uno rispetto a venerdì -, mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono 178, +10 rispetto alle 24 ore precedenti.

Pesantissimo il bilancio delle vittime: i morti nell'ultima giornata sono 38, con il tragico bilancio da inzio epidemia arrivato a 34.925 vittime.

Lombardia a "rischio alto"

Che la situazione epidemiologica in Lombardia sia da monitorare attentamento lo ha confermato venerdì l'istituto superiore di sanità con il classico report post cabina di regia. Per l'Iss la regione è infatti a "rischio alto".

Gli esperti hanno certificato che in Italia la regione lombarda è l'unica, insieme alla Valle d'Aosta, con il grado di allerta più alto. Altre 18 regioni e province autonome sono a rischio moderato - ma tra queste cinque con alta probabilità di progressione - e una sola è a rischo basso.

Tutti i dati nazionali contenuti nel report fotografano la nuova ondata di covid in corso, con dati in crescita. Nel periodo dal 17 al 23 dicembre, spiega l'istituto di sanità, "l’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 351 per 100mila abitanti" contro i 241 della settimana precedente. E ancora: "Nel periodo 30 novembre – 13 dicembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13, range 1,11 - 1,15, stabile rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. È stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, con Rt a 1,11".

"Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,7%" contro il 9,6% dello scorso report. "Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,9%" rispetto al 12,1 dei sette giorni prima. Infine "13 regioni e province autonome riportano un’allerta di resilienza, due regioni e province autonome riportano molteplici allerte di resilienza". Tra queste due c'è ancora la Lombardia.