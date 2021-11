Bollettino covid lunedì 29 novembre a Milano e in Lombardia

Attento monitoraggio della situazione pandemica in Lombardia. Il bollettino covid con i dati ufficiali su ricoveri, contagi e decessi verrà diffuso, come di consueto, nel pomeriggio.

Nel frattempo un casertano, dipendente di Eni rientrato da un viaggio di lavoro in Mozambico e transitato per Milano, è risultato positivo al covid con la variante Omicron, scoperta recentemente dai medici in Sudafrica. Secondo quanto si apprende, l'uomo, 55 anni, avrebbe solo lievi sintomi. Non appena l'Ats di Milano ha verificato la positività alla nuova variante, è partito l'isolamento dell'uomo e dei suoi contatti stretti.

A risultare positivo al coronavirus anche l'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini. La notizia era emersa domenica pomeriggio durante il dibattito sulla nuova legge sanitaria in consiglio regionale in corso dal 10 novembre. L'assessore sta bene e non risulta sia stato in contatto stretto con il presidente della Regione Attilio Fontana.