Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi venerdì 31 dicembre

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. L'accelerata degli ultimi giorni - con contagi da record - costringe tutti a restare con la guardia alzata senza abbassare il livello di attenzione. La variante Omicron, che in alcune aree ha già sostituito la Delta, ha portato a un nuovo, importante, aumento dei positivi.

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi, venerdì 31 dicembre, arriverà nel tardo pomeriggio - confermano la tendenza. Il rapporto tra casi testati e positivi è infatti ormai stabilmente oltre il 10% e, di pari passo, i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive.

Un Capodanno tra covid e divieti

Proprio per la risalita dei positivi - che ha riportato la regione in zona gialla dal 3 gennaio - anche quello di quest'anno sarà un Capodanno all'insegna delle norme anti covid. Gli ultimi dati lasciano poco spazio alla tranquillità: giovedì in Lombardia si sono registrati 39.152 casi - con una percentuale di test positivi del 17% -, 15.287 nella città metropolitana di Milano e 5.862 soltanto sotto la Madonnina.

Per questo in vista della notte dell'ultimo dell'anno la parola d'ordine è sobrietà, soprattutto per evitare che si verifichino situazioni che possano spingere a un ulteriore aumento dei contagi.

"Nel pieno della quarta ondata, è fondamentale l’osservanza delle norme anticovid ed è forte l’invito a festeggiamenti improntati al rispetto delle regole", l'appello della Prefettura subito dopo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto nei giorni scorsi a palazzo Diotti. Le forze dell'ordine e il prefetto hanno così deciso di disporre "misure rafforzate per i servizi di fine anno".

L'obiettivo è evitare festeggiamenti "eccessivi" in strada, lo stesso motivo per cui sono vietati gli eventi pubblici, con piazza Duomo che anche a Capodanno 2022 resterà tristemente vuota. Chiuse anche le discoteche e i locali, con le feste che sono vietate. Porte aperte invece nei ristoranti, ma servirà il super green pass. Mentre per le cene in casa tutti gli esperti consigliano un numero ridotto di presenti e, soprattutto, il rispetto delle norme anti covid. Sarà possibile, data la zona bianca, spostarsi liberamente in tutti i comuni della Lombardia e fuori regione.