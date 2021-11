Bollettino covid, nessun morto domenica in Lombardia. Scendono i ricoveri in terapia intensiva

Sono 294 i nuovi positivi al covid in Lombardia nelle ultime ventiquattr'ore. Lo certifica il bollettino quotidianamente diffuso dalla Regione nel pomeriggio. I tamponi effettuati sono stati 34.781, un numero in linea con quelli solitamente effettuati di domenica: il tasso di positività è dunque dello 0,8%. Significa che i tamponi positivi sono otto su mille.

Nella città metropolitana di Milano, i positivi sono stati 146, circa la metà del totale regionale. Di questi, 77 sono di residenti a Milano città. Tra le altre province, 34 i positivi a Brescia, 2 a Bergamo, 18 a Monza-Brianza, 17 a Mantova. Nei reparti di terapia intensiva della Lombardia sono ricoverate 46 persone, una in meno rispetto alle ventiquattr'ore precedenti. Aumentano invece i ricoverati in reparti non gravi: sono ora 348, dieci in più. Infine, non si sono verificati decessi per covid.

Da oltre quattro mesi la Lombardia è in zona bianca e, secondo il governatore Attilio Fontana, ci resterà ancora a lungo. "Per il momento - ha affermato lunedì 8 novembre - non siamo assolutamente da zona gialla né vicini alla zona gialla. Dobbiamo andare avanti con la somministrazione di ulteriori vaccini, la terza dose e con un minimo di rispetto di quelle regole di base che consentono di combattere più efficacemente il virus".

Attualmente le dosi cosiddette 'booster' sono riservate agli ultra sessantenni e ai pazienti fragili, dopo sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Ma, per Fontana, "la scienza si sta indirizzando verso l'opportunità di estendere la terza dose a tutte le categorie". Nel frattempo, alcuni possono già prenotare la dose 'booster' anti covid insieme al vaccino antinfluenzale.