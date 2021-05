Bollettino covid Milano e Lombardia oggi: 1.396 positivi, -121 pazienti negli ospedali

La Lombardia continua la sua battaglia al coronavirus. E continua a guardare al futuro con ottimismo. Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diffuso dal ministero della salute, in tutta la regione sono stati trovati 1.396 nuovi positivi su 49.484 tamponi. Il rapporto tra casi testati e nuovi positivi è quindi del 2,8%. Nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono 431, di cui 166 sotto la Madonnina.

Ottimi i numeri che arrivano dagli ospedali: i ricoveri nei reparti ordinari fanno segnare un -90 - al momento sono 2.351 i ricoverati -, mentre i posti letto in terapia intensiva calano di 31 unità e ora quelli occupati sono 417. In totale in un giorno gli ospedali si sono svuotati di 121 pazienti.

I dimessi e i guariti crescono di 1.710 in 24 ore, mentre i morti nell'ultima giornata sono 13, con il tragico bilancio complessivo dall'inizio dell'epidemia che è arrivato a quota 33.284 vittime.

Vaccini per over 40, quando?

Intato, la campagna vaccinale prosegue senza intoppi. Dopo i problemi iniziali, infatti, la Lombardia ha ingranato la marcia e ha superato la soglia delle 100mila dosi giornaliere, anche se al momento la regione è costretta a fermarsi a 85mila su disposizione del commissario nazionale, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Dopo la quasi totale copertura di anziani e personale sanitario, al momento in Lombardia possono prenotare la loro dose insegnanti - da oggi -, "fragili" di qualsiasi età, caregiver e over 50.

Il prossimo step riguarderà la fascia degli over 40. Da lunedì 17 maggio il generale Figliuolo ha dato il via libera alle regioni, ma in Lombardia si partirà - per ammissione del governatore Attilio Fontana - non prima del 20 maggio.