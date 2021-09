Bollettino covid, in Lombardia 656 nuovi positivi. Terapie intensive +4

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Nelle ultime 24 ore sono stati trovati altri 656 positivi a fronte di 47930 tamponi. Il rapporto tra i test analizzati e i nuovi contagiati è quindi dell'1,37%. Nella città metropolitana di Milano sono 144 le persone che hanno contratto il coronavirus nelle ultime 24 ore.

In chiaroscuro i dati che arrivano dagli ospedali. Nell'ultima giornata i letti occupati nelle terapie intensive salgono di 4 unità, arrivando a 50. In calo di 11 invece i ricoveri nei reparti ordinari, adesso 348. Negli ospedali della regione ci sono in tutto 398 persone affette da SarsCov2, -7 in meno in totale rispetto a mercoledì. Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 614, in tutto i lombardi che sono guariti dal covid sono 825379.

Nell'ultima giornata si registrano altri 4 morti per il covid. Il totale delle vittime da inizio epidemia arriva così alla tragica quota di 33.927.