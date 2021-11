Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi domenica 21 novembre

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Dopo settimane di dati buoni e rassicuranti, negli ultimi giorni l'epidemia di coronavirus in regione sembra infatti aver ricominciato a correre, anche se con meno forza rispetto al resto d'Italia.

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi, domenica 21 novembre, arriverà nel tardo pomeriggio - invitano tutti a tenere alta la guardia. Il rapporto tra casi testati e positivi è infatti ormai stabilimente sopra l'1% e, di pari passo, i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive.

Vaccini e no vax

Anche per questo, quasi quotidianamente, da regione Lombardia arrivano appelli agli indecisi a vaccinarsi - la regione è vicina alla soglia del 90% dei vaccinati - e inviti a chi ha completato il ciclo vaccinale a prenotare l'appuntamento per la terza dose.

Proprio dal Pirellone, nei giorni scorsi, sono stati forniti i numeri sul raffronto tra la situazione di quest'anno e quella dell'anno scorso per dimostrare, dati alla mano, l'importanza dei vaccini. Il giorno scelto è il 18 novembre: nel 2020, in piena seconda ondata, su 38.100 tamponi effettuati il 20% era risultato positivo. Gli ospedali - ed è questo il vero problema dell'epidemia di coronavirus - erano in sofferenza: in terapia intensiva c'erano 903 posti letto occupati, nei reparti ordinari i pazienti ricoverati erano addirittura 8.323, con un aumento di 172 ingressi in ospedale in 24 ore.

La situazione al 18 novembre 2021: su 135.080 test è risultato positivo soltanto l'1,2%. Negli ospedali, che ancora combattono contro il covid, le scene sono decisamente diverse: 56 ricoveri in terapia intensiva e 584 nei reparti ordinari. L'unica novità dall'anno scorso a oggi? Il vaccino.

"La differenza con i numeri dell'anno scorso - il commento del governatore lombardo, Attilio Fontana - cancella ogni dubbio sulla efficacia delle vaccinazioni".