Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi lunedì 22 novembre

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Dopo settimane di dati buoni e rassicuranti, negli ultimi giorni l'epidemia di coronavirus in regione sembra infatti aver ricominciato a correre, anche se con meno forza rispetto al resto d'Italia.

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi, lunedì 21 novembre, arriverà nel tardo pomeriggio - invitano tutti a tenere alta la guardia. Il rapporto tra casi testati e positivi è infatti ormai stabilimente sopra l'1% e, di pari passo, i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive.

Quando è arrivato il covid in Lombardia?

Intanto una ricerca che sarà pubblicata il prossimo dicembre su "Epidemics - The Journal on Infectious Disease Dynamics" ha svelato che il virus circolava in regione già prima del paziente 1 di Codogno.

Lo studio, che porte le firme di Danilo Cereda dell'unità organizzativa prevenzione malattie infettive della Dg welfare del Pirellone e di infettivologi e virologi delle Ats, degli Irccs e delle Asst lombarde, sostiene che in quel momento c'erano già 527 casi di persone con sintomi riconducibili al covid.

Pazienti di un'età compresa tra 57 e 78 anni, dei quali 38 lavoravano in ambito sanitario. Il virus, stando alla ricerca, circolava con un intervallo seriale di 6,6 giorni ed era diffuso nel 14,7% dei comuni della regione. La ragione per cui il sistema sanitario si è trovato sotto pressione è "radicata nell'alta trasmissibilità dell'infezione e nella diffusa e silente trasmissione del patogeno avvenuta fra gennaio e metà febbraio", la teoria degli studiosi.