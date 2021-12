Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi lunedì 27 dicembre

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. L'accelerata degli ultimi giorni - con contagi da record - costringe tutti a restare con la guardia alzata. La variante Omicron, che in alcune aree del Milanese sembra aver già sostituito la Delta, ha portato a un nuovo, importante, aumento dei positivi, spingendo la regione a un passo dalla zona gialla.

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi lunedì 27 dicembre, arriverà nel tardo pomeriggio - confermano la tendenza. Il rapporto tra casi testati e positivi è in perenne ascesa - ieri addirittura sopra il 10% - e di pari passo i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive

Terza dose per gli over 16

La migliore arma per combattere il covid restano i vaccini e da oggi la Lombardia ha aperto le prenotazioni per il richiamo booster per 16enni e 17enni, già disponibile per tutti i maggiorenni.

Ad annunciarlo, il giorno di Natale, era stata l'assessore al welfare della regione, Letizia Moratti, durante la visita alla clinica pediatrica De Marchi del Policlinico. La decisione della regione è arrivata dopo il via libera del ministero della salute, che ha deciso di consigliare la terza dose per tutti gli over 16 e per i giovani della fascia d'età 12-15 anni, "con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti preesistenti".